ميرنا وليد - بيروت - إنضم الممثل المصري عمرو صالح إلى طاقم عمل الموسم الثالث من المسلسل الكوميدي العائلي "كامل العدد"، المنتظر عرضه في شهر رمضان 2025، يروي المسلسل قصة عائلتين كبيرتين، تتحدان بعد زواج والدين عازبين، حيث يواجهان تحديات الحياة اليومية والمواقف الكوميدية.
يشارك في بطولة المسلسل الممثلون دينا الشربيني وشريف سلامة بدورَي ليلى وأحمد، إلى جانب الممثلتين إسعاد يونس وميمي جمال، إخراج خالد الحلفاوي وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر.
برز عمرو صالح مؤخراً في مسلسل "مفترق طرق"، الذي نال شعبية كبيرة، وجسد فيه دور رجل مهووس بطليقته.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو صالح ينضم إلى طاقم عمل "كامل العدد" في موسمه الثالث برمضان 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.