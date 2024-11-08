عمرو صالح ينضم إلى طاقم عمل "كامل العدد" في موسمه الثالث برمضان 2025

ميرنا وليد - بيروت - إنضم الممثل المصري عمرو صالح إلى طاقم عمل الموسم الثالث من المسلسل الكوميدي العائلي "كامل العدد"، المنتظر عرضه في شهر رمضان 2025، يروي المسلسل قصة عائلتين كبيرتين، تتحدان بعد زواج والدين عازبين، حيث يواجهان تحديات الحياة اليومية والمواقف الكوميدية.



يشارك في بطولة المسلسل الممثلون دينا الشربيني وشريف سلامة بدورَي ليلى وأحمد، إلى جانب الممثلتين إسعاد يونس وميمي جمال، إخراج خالد الحلفاوي وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر.

برز عمرو صالح مؤخراً في مسلسل "مفترق طرق"، الذي نال شعبية كبيرة، وجسد فيه دور رجل مهووس بطليقته.