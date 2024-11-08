شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ودونجا وشلبى أساسيون فى تشكيل الزمالك أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن‎ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سموحة، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

‎ويضم تشكيل الزمالك كل من:

‎حراسة المرمى: محمد عواد.

‎خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

‎خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – محمد شحاتة.

‎خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق " شيكابالا".

‎ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وأحمد فتوح وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف.

والتقى الزمالك مع سموحة فى 28 لقاءً قبل مواجهة الليلة، حقق الأبيض 18 فوزاً مقابل أربعة انتصارات لسموحة، وانتهت 6 لقاءات بالتعادل، وسجل الزمالك 37 هدفاً وتلقت شباكه 18 وانتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز سموحة بهدف دون رد،.