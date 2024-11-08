دانا الحلاني تستذكر جمال طبيعة لبنان من خلال هذه الصور

ميرنا وليد - بيروت - إستذكرت الشيف دانا الحلاني، إبنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، جمال طبيعة بلدنا لبنان، وذلك من خلال مجموعة صور شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أظهرت من خلالها مناظر طبيعية مميزة من مختلف المناطق اللبنانية، وعلقت على الصور بالقول: "لبناني".
وكانت نشرت دانا الحلاني، مجموعة صور وثقت فيها أجواء رحلتها إلى قبرص، وظهرت دانا في الصور وهي تستمتع بوقتها برفقة خطيبها الشاب آلان سعد، ووالدتها ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس الحلاني، وذلك خلال إجازتهم في قبرص.
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