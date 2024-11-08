الأمير ويليام: "عام 2024 هو الأصعب في حياتي لهذا السبب"

ميرنا وليد - بيروت - نقلت وسائل إعلام عالمية تصريحاً عن الأمير ويليام، اعتبر فيه أن سنة 2024 هي الأصعب بالنسبة إليه، وذلك نظراً لإصابة والده الملك تشارلز وزوجته الأميرة كيت ميدلتون بمرض السرطان.



وقال الأمير ويليام: "سنة 2024 اصعب سنة في حياتي، اصابة والدي وزوجتي بالسرطان".

على صعيد آخر، زار ولي العهد البريطاني الأمير ويليام مؤخراً جنوب أفريقيا ،حيث تحدث مع نشطاء البيئة والصيادين المحليين. تضمنت الزيارة توزيع جائزته السنوية "إيرث شوت" بقيمة 1.2 مليون دولار على خمس منظمات تقديراً لابتكاراتها البيئية، وقد شارك في قمة عالمية حول الحياة البرية.