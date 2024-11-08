ياسين وزع تقرير لجنة الطوارئ الـ40: 84 غارة و15 شهيدًا و69 جريحًا خلال 24 ساعة

وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين التقرير الرقم 40 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن.
واشار في تقريره، الى أن في "الـ24 ساعة الاخيرة، تم تسجيل 84 غارات جوية وقصف على مناطق مختلفة من لبنان تركزت بمعظمها في النبطية، 58 غارة، والجنوب 22 غارة ليصل العدد الاجمالي للإعتداءات منذ بداية العدوان إلى 12,407 اعتداء".
ولفت الى أنه "صدر عن وزارة الصحة العامة حصيلة الشهداء والجرحى خلال الـ24 ساعة الاخيرة، حيث تم تسجيل 15 شهيدا و69 جريحا، ليرتفع العدد الاجمالي منذ بدء العدوان إلى 3,118 شهيدا 13,925 جريحا".
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