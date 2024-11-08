"حزب الله": استهدفنا مستوطنات كريات شمونة ويرؤون ومرغليوت بصليات صاروخية

أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار التّحذير الّذي وجّهته المقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات الشّمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 05:00 من عصر اليوم الجمعة، مستوطنة كريات شمونة للمرّة الثّانية بصلية صاروخيّة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 05:00 من عصر اليوم، مستوطنة يرؤون بصلية صاروخيّة".

وذكر الإعلام الحربي أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا كذلك عند السّاعة 05:00، مستوطنة مرغليوت بصلية صاروخيّة".