شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن وعبد الكبير الوادى يقودان هجوم سموحة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي المدير الفنى لفريق سموحة، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى:

حراسة المرمي: الهاني سليمان.

خط الدفاع: أبو بكر ليادي -محمد ربيعه - محمد مصطفى ميدو - إسلام جابر.

خط الوسط: محمد كناريا - دكو دودو - محمود صابر.

خط الهجوم: عبدالكبير الوادي - حسام حسن - صامويل أمادي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد أشرف وهشام حافظ ومحمد سالم ومحمد سعيد مكرونة ومصطفى البدري وأشرف مجدي وأحمد خالد ومحمد رجب وإسلام عطية.

والتقى الزمالك مع سموحة فى 28 لقاءً قبل مواجهة الليلة، حقق الأبيض 18 فوزاً مقابل أربعة انتصارات لسموحة، وانتهت 6 لقاءات بالتعادل، وسجل الزمالك 37 هدفاً وتلقت شباكه 18 وانتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز سموحة بهدف دون رد،.