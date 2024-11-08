شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وسموحة اليوم فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

يترقب جمهور نادي الزمالك،مباراة فريقه الهامة المقرر لها اليوم أمام سموحة في الجولة الثانية من بطولة الدوري حيث يرغب عشاق الأبيض في حسم الثلاث نقاط قبل التوقف الدوري لتحقيق الفوز الثاني في الدوري بعد الفوز الصعب في الجولة الإولى أمام البنك الأهلي 3-2 ، ونستعرض في التقرير التالي ، أهم المعلومات الخاصة بمباراة اليوم.

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي وسموحة؟

ج: تقام مباراة الزمالك وسموحة في الخامسة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات الدوري المصري، ويقام اللقاء على ملعب برج العرب.

س: من هو حكم المباراة؟ج: يدير اللقاء تحكيميًا طارق مجدي، ويعاونه الثنائي أحمد حسام طه وعماد العقاد، ويتواجد وليد عبد الرازق كحكم رابع، بينما يجلس على تقنية الفيديو عمرو الشناوي، ويساعده محمد محمود لطفي. س: ماذا عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة؟

ج: من المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: حسام عبد المجيد،حمزة المثلوثى،عمر جابر ومحمود بنتايك،خط الوسط:ناصر ماهر،عبد الله السعيد،ومحمد شحاتة أو (دونجا)، في الهجوم: ميشالاك،ناصر منسي ومصطفى شلبي.

س: ما هي غيابات الزمالك أمام سموحة؟

ج: يغيب 11 لاعباً من الزمالك عن مباراة سموحة في الدوري المصري الممتاز،وهم مهاب ياسر، سيف الجزيري، محمد عاطف، سيف فاروق جعفر، سيدي ندياي، مصطفى الزناري، محمد عبد الشافي،محمود حمدي الونش، أحمد مصطفى زيزو، محمد حمدي وأحمد حمدي.

س: ماذا فعل الزمالك وسموحة في الجولة للدوري ؟

ج: تفوق الزمالك على حساب نظيره البنك الأهلي بنتيجة (3-2)، بينما نجح سموحة في تحقيق فوز هام أمام حرس الحدود (3-1)، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

س:ماذا عن تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة ؟

ج: التقى الزمالك مع سموحة فى 28 لقاءً قبل مواجهة الليلة، حقق الأبيض 18 فوزاً مقابل أربعة انتصارات لسموحة، وانتهت 6 لقاءات بالتعادل، وسجل الزمالك 37 هدفاً وتلقت شباكه 18 وانتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز سموحة بهدف دون رد،.