شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت فى انتخابات اتحاد العاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ التصويت فى انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد العاب القوى والتى تقام الأن بمبنى الانحادات الرياضية باستاد القاهرة، واكتمال النصاب بحضور 69 هيئة من اصل 69 لها حق الحضور والتصويت.

يتنافس فى الرئاسة كل من حاتم فودة، خالد عبد السلام، ماجد محمد السيد، ووليد عطا.

بينما يتنافس على عضوية الاتحاد 20 مرشحا، يتم اختيار 8 منهم وفقا للائحة الاتحاد، حيث يتنافس على العضوية كل من أحمد حمزة، مجدى عبد البديع، محمد أبو فندى، أمين شعبان، مجده عبد المحسن محمد بدرى ، فتحى محمد، راشد احمد ، سيد عواد، محمد رشاد، محمود أحمد هاشم، طارق طبانة، طارق رضوان، حسن مفيد، أحمد الوردانى، هشام زيدان، إيهاب فوزى، عبير رفاعى، زين العابدين على ، هالة عبد الرحيم.