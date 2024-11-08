شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب سيدات الاتحاد السكندري أمام الأهلي بعد ارتفاع النتيجة لـ 8-0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق السيدات لكرة القدم بالنادي الأهلي انتصاراته في الدوري الممتاز بعدما حقق فوز جديد علي الاتحاد السكندري 8-0 في اللقاء الذي جمعهما اليوم والذي لم يكتمل بسبب انسحاب الاتحاد السكندري بعد ارتفاع النتيجة لثمانية أهداف نظيفة.

انسحاب الاتحاد وإعلان الحكم فوز الأهلي 8-0 في اللقاء ليحقق سيدات الأهلي العلامة الكاملة في الدوري الممتاز.

وكان ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، قد اعلن تشكيل الفريق لمباراة الاتحاد السكندري، التىت اقيمت على استاد النادي فرع القاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: نورا خالد وحبيبة عمر ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: نادين محمد ونور إدريس وحبيبة عصام.

خط الهجوم: منة طارق وميا داردن ونادين غازي.

وتجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا وأمل ناصر وندى خالد وشهد هشام وسارة كرد وجنى محمود وكاميليا الديب وهاجر ماجد وشارتي روبن.