شكرا لقرائتكم خبر عن البارالمبية تعلن موعد افتتاح مقر اللجنة بعد التجديد والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، عن موعد افتتاح مقر اللجنة البارالمبية المصرية بعد تجديده وتطويره ليناسب التطور الذي تشهده الحركة البارالمبية المصرية في الفترة الأخيرة.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى أن افتتاح المقر بشكله الجديد سيكون يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر الجاري، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية الأولمبية والبارالمبية ورؤساء الاتحادات والأندية والأسرة البارالمبية.

وأشار مصطفى إلى أن المقر تم تجديده وتطويره ليناسب تطورات العصر الحديث وليكون لائقًا بالأسرة البارالمبية، إضافة إلى احتوائه على معرض صور لتسجيل الإنجازات التي حققها أبطال مصر البارالمبيين على مدار التاريخ البارالمبي.

وأوضح مصطفى أن اللجنة البارالمبية المصرية بصدد عمل مركز اتصال رئيسي يحدد له رقم اتصال مختصر للتواصل بين أبنائنا البارالمبيين في مصر وخارج مصر لتقديم الدعم والرد على كل الاستفسارات الخاصة بالرياضة البارالمبية.

وأكد أنه سيتم اختيار فريق عمل مختص يتلقى أعضائه تدريبا متخصصا في كيفية التعامل مع المركز الرئيسي وأبنائنا البارالمبيين.