ممثلة مصرية تفـ ـاجئ الجمهور: "عادل إمام كان خطيبي"

ميرنا وليد - بيروت - للمرة الأولى منذ بداية مسيرتهما الفنية، كشفت الممثلة المصرية مديحة حمدي، أنها كانت خطيبة الممثل المصري عادل إمام، في بداية مشواره نحو النجومية، إلا أن خطوبتهما لم تستمر طويلاً.



وقالت مديحة حمدي أنهما رغم فسخهما الخطوبة بعد فترة قصيرة، إلا أنها تكن له الإحترام والتقدير والحب، وأكملت: "هو شخص محترم وزعيمنا كلنا... وربّنا كرّمه علشان بار بوالديه ودائماً بيوصل رحمه".

وخلال حلولها ضيفةً على برنامج "قعدة ستات" الذي تقدّمه الإعلامية مروة صبري، أضافت مديحة أنها تحب هالة زوجة الزعيم كثيراً: "وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة".



