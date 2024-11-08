شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان وطارق قنديل يمثلان الزمالك والأهلي فى عمومية ألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

حضر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ، الجمعية العمومية لانتخابات اتحاد العاب القوى التى تقام الان بمقر الأكاديمية الأولمبية باستاد القاهرة

ويأتى حضور سليمان ممثلا عن نادى الزمالك في الانتخابات، بينما يمثل طارق قنديل الاهلى فى العمومية

كما حضر طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي ممثلا القلعة الحمراء في انتخابات ألعاب القوي

يتنافس على الرئاسة كل من حاتم فودة، خالد عبد السلام، ماجد محمد السيد، ووليد عطا.

ويتنافس على عضوية الاتحاد 20 مرشحا، يتم اختيار 8 منهم وفقا للائحة الاتحاد، حيث يتنافس على العضوية كل من أحمد حمزة، مجدى عبد البديع، محمد أبو فندى، أمين شعبان، مجده عبد المحسن محمد بدرى ، فتحى محمد، راشد احمد ، سيد عواد، محمد رشاد، محمود أحمد هاشم، طارق طبانة، طارق رضوان، حسن مفيد، أحمد الوردانى، هشام زيدان، إيهاب فوزى، عبير رفاعى، زين العابدين على ، هالة عبد الرحيم.



أحمد سليمان