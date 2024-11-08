شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل استاد برج العرب استعدادًا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد برج العرب، استعداداً لخوض مباراة سموحة، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الجمعة في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام الفريق السكندري.

وكان الزمالك اختتم تدريباته أمس الخميس على ملعب النادي، قبل أن يختار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق القائمة التي ستخوض المباراة للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب.

ويخوض فريق الزمالك 4 مباريات مهمة خلال شهر نوفمبر في مختلف البطولات التي يشارك فيها،سواء في الدوري المصري أو الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك 3 - 2 البنك الأهلي (الجولة الأولى من الدوري وأقيمت 1 نوفمبر).

الزمالك × سموحة (الجولة الثانية من الدوري 8 نوفمبر ).

الزمالك × المصري (الجولة الثالثة من الدوري 23 نوفمبر ).