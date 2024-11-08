شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة الموافق 8 - 11- 2024 العديد من الأخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

كولر يمنح لاعبى الاهلى راحة 7 أيام قبل مواجهة الاتحاد السكندري

منح السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى لاعبيه راحة 7 أيام من التدريبات عقب الفوز على زد اف سى وذلك بسبب الاجندة الدولية حيث يخوض منتخب مباراتين وستكون المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فستجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

جوميز يحذر لاعبى الزمالك من ثلاثى وسط سموحة فى موقعة برج العرب

حرص البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، على عقد أكثر من محاضرة للاعبى الفريق قبل مواجهة سموحة فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز.

انطلاق البطولة الأفريقية للتجديف بمشاركة 9 دول اليوم

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، البطولة الأفريقية التجديف بمشاركة 9 دول، والمقامة فى مصر حتى يوم الاثنين المقبل.

الأهلي يستفسر عن مكافآة الـ250 ألف دولار لدى الكاف

استفسر مسئولو النادي الأهلي من نظراؤهم في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد إرسال مبلغ 250 ألف دولار مكافآة فضية بطولة السوبر الأفريقي التي فاز بها الزمالك قبل أسابيع على حساب الأهلي بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما بالرياض.

زد يخوض 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف لتجهيز لاعبيه قبل استكمال الدوري

استقر الجهاز الفني لفريق زد بقيادة مجدي عب العاطي على خوض 3 مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري عقب مباراته أمام الأهلي الليلة، من أجل تجهيز لاعبيه والحفاظ على حساسية المباريات التي اكتسبوها بعد خوض جولتين من عمر مسابقة الدوري، وكذلك تجهيز اللاعبين البدلاء.

كولر يرفض التسرّع في حسم مصير مدافع الأهلي قبل انتقالات يناير

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، التسرّع في حسم مصير يوسف أيمن مدافع الفريق وقطع إعارته خلال يناير المقبل ، وتمسك المدرب السويسري ببقاء اللاعب لنهاية فترة الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

اليوم انتخابات اتحاد ألعاب القوى لاختيار مجلس جديد

تقام اليوم انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد العاب القوى، و التي تقام فى قاعة الاجتماعات بمبنى الاتحادات بإستاد القاهرة، ويتنافس في الانتخابات 16 مرشح منهم 4 على منصب الرئاسة، 12 على مقاعد العضوية، على أن يتم اختيار رئيس و8 أعضاء.