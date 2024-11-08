مدير عام الاقتصاد يحيل 11 محضر ضبط في الشمال على القضاء

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان انه" في إطار الجهود المستمرة لحماية حقوق المستهلكين وضمان التزام قوانين حماية المستهلك، وبتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ،قامت فرق من مراقبي حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، بجولة تفتيشية شملت عددًا من المؤسسات التجارية في منطقة الشمال. وقد أسفرت هذه الجولة عن ضبط ١١ مخالفة تتعلق بزيادة غير مبررة في الأسعار ومخالفات أخرى، مما يشكل انتهاكًا صريحًا لقانون حماية المستهلك. وتم تنظيم محاضر قانونية لهذه المخالفات،وقد أحال المدير العام للاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر هذه المخالفات على القضاء المختص لمحاسبة المخالفين".

واكدت الوزارة أنها ستواصل جهولدها الحثيثة للتصدي لأي مخالفة تضر بمصلحة المستهلكين، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كل من يسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطن.