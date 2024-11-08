هشام بولس يحتفل بعيد ميلاده وهذا ما تمناه-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الملحن اللبناني هشام بولس اليوم بعيد ميلاده السابع والأربعين بفرحة مشوبة بغصة، فنشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، صورة له وهو يهم بتناول قطعة حلوى، وأرفقها بأمنية مؤثرة جاء فيها:" ٨-١١-١٩٧٧ ، ٨-١١-٢٠٢٤ سيأتي اليوم الذي نفرح فيه فرحاً كاملاً.

.سيأتي اليوم الذي لا نشعر فيه بذنب ونحن نبتسم لأن دموع إخوتنا يتلألأ في أعيننا..سيأتي اليوم الذي فيه سوف تغُصُّ الأمكنة بالأحبة وهم يلونون الأحلام ويخطون الذكريات ويرسمون الآمال..بانتظار ذلك اليوم سوف نبقى نتامّل حتى آخر القطرات..".

ومن أبرز المهنئين لـ بولس هي الممثلة اللبنانية ورد الخال، التي كتبت معلقة على منشوره ومعايدة إياه: "كل سنة وانت اطيب وانجح هشام، روحك وأخلاقك اساس فنّك وتميّزك.. محبتي".