ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية اللبنانية شيرين أبو العز الجمهور، مقطع فيديو كشفت من خلاله عن تفاصيل طفولتها وعلاقتها بوالدها.

وقالت شيرين إن والدها تركها عندما كانت تبلغ من العمر سنتين، وإنتقلت للسكن مع والدتها في لبنان، وبعد سنوات قررت أن تبحث عنه، فعلمت أنه قد توفي، وكتبت: "فعلاً انا اليوم اتلقيت هالخبر..!!وردت فعلي كانت صعبة كتير كتيير، البيّ بضلو بيّ حتى لو ما بعمركن عرفتوه.

الغريب انو هو توفى سنة ٢٠١٦ وانا ما كنت عارفة كل هالسنين ! لما رجعت عبلدي مصر ب ٢٠١٦ لاشتغل و منو بدوّر على بابا بنفس السنة هو توفى !!! بس ما كنت لاقي اللي يوصلني الو..

هالسنة كنت مصرّة اعرف عنو و اوصلّو و متشوقة اني شوفو ناطرة اللحظة اللي يخبروني على مكانو وروح لعندو ! بس للاسف بابا اتوفى من ٨ سنين و لليوم لعرفت !!!! الله يرحمك يا بابا ! كان نفسي قول هالكلمة من زمان (بابا) هي غصة بقلبي

ما بعرف شو قول احساس كتير صعب انك ناطر شي كل عمرك وعلى امل توصلّو بس بالاخر يختفي كل شي بلحظة ! على امل انو نلتقي بدنية الحق. الى اللقاء بابا".

كانت هذه تفاصيل خبر تركها والدها بعمر السنتين ووجدته متوفياً بعد أعوام.. هذا ما كشـ ـفته الممثلة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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