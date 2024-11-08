رحلة فنية مميزة لـ تارة رايد من "The Big Lebowski" إلى نجمة ساطعة

ميرنا وليد - بيروت - اليوم، في 8 تشرين الثاني، نحتفل النجمة العالمية تارة رايد بعيد ميلاد النجمة الأميركية الشهيرة التي بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة، حيث ظهرت لأول مرة في برنامج الأطفال "Child's Play" في عام 1982.
ولدت في وايكوف، نيوجيرسي، وظهرت لاحقًا في إعلانات تجارية لعلامات مشهورة مثل "جيلي"، "ماكدونالدز"، و"كرايولا".
درست في مدرسة الأطفال المحترفين في نيويورك، حيث كانت زميلة في الصف مع بعض الأسماء الكبيرة مثل سارة ميشيل جيلار، وجيري أوكونيل، وماكولي كولكين. وبعد مسيرة حافلة، لاقت الشهرة بعد دورها في فيلم "The Big Lebowski" عام 1998، حيث جسدت شخصية "باني".
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