تستمر فرق وزارة الاشغال وبتوجيه من الوزير علي حمية بتنظيف مجاري مياه الامطار على طول الاوتوسترادات. وعملت الفرق على تنظيف مجاري المياه على اوتوستراد الفيدار باتجاه بيروت.

كانت هذه تفاصيل خبر فرق وزارة الاشغال مستمرة بتنظيف مجاري مياه الامطار على طول الاوتوسترادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.