الخارجية عممت موجزا بنشاط البعثات الدبلوماسية اليوم لحشد الدعم وتأمين المساعدات في مواجهة العدوان الاسرائيلي

عممت وزارة الخارجية والمغتربين، موجزا بنشاط البعثات اللبنانية في الخارج، اليوم 8 تشرين الثاني الحالي، لحشد الدعم الدبلوماسي والانساني وتأمين المساعدات للشعب اللبناني في مواجهة العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان.

وجاء في الموجز:

- يطلق القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان لدى الكويت أحمد عرفة، بالتعاون مع الجالية اللبنانية، حملة إغاثية لمدة ثلاثة أيام نهاية شهر تشرين الثاني 2024، لجمع أدوية ومستلزمات طبية لصالح القطاع الصحي في لبنان، إضافة الى مساعدات عينية للأطفال والنساء. ويأتي ذلك، بعيد إطلاق دولة الكويت الشقيقة مشكورة جسرا جويا إغاثيا لدعم الشعب اللبناني.

وفي شأن آخر، نجحت المساعي التي قامت بها السفارة اللبنانية في الحصول على موافقة السلطات الكويتية على تمديد إقامة اللبنانيين، الذين دخلوا البلاد بتأشيرات سياحية، مدة شهر واحد قابل للتجديد.

- ينظم القائم بالأعمال في قنصلية لبنان العامة في نيويورك مجدي رمضان، بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU)، وجامعة الروح القدس الكسليك (USEK)، والجالية اللبنانية في مقاطعة ويستشستر، حفل غداء خاص في نيويورك يوم الأحد 17 تشرين الثاني 2024 لدعم "نداء اليونيسيف في الولايات المتحدة الأميركية" من أجل لبنان الذي أطلقته القنصلية اللبنانية، و"نداء العيادات المتنقلة" الذي أطلقته الجامعة اللبنانية الأميركية. وسيشهد حفل الغداء تقديم تبرعات لصالح "نداء اليونيسيف" لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم القطاع الصحي في لبنان. فيما ستخصص عائدات مبيعات تذاكر الغداء لتجهيز العيادات المتنقلة في الجامعة اللبنانية الأميركية لكي تتمكن من تنفيذ مهامها الانسانية في لبنان.

- تتواصل الحملة التي أطلقتها سفارة لبنان في بروكسل لجمع مساعدات وتبرعات مالية في كل من بلجيكا واللوكسمبورغ، بالتعاون مع الجالية اللبنانية في البلدين. وقد نجحت هذه الحملة، حتى الآن، في تأمين كمية كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والإغاثية وتلك الضرورية لإيواء النازحين، والتي سترسل تباعا الى لبنان لمساعدة العائلات والأطفال المتأثرين بالعدوان وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تهدف الحملة الى جمع مبالغ مالية لصالح الصليب الأحمر اللبناني وجمعيات معنية بالشأن الانساني في لبنان.

- نتيجة نداء الاستغاثة السريعة الذي أطلقته بعثة لبنان لدى الاتحاد الاوروبي، أعلنت البرتغال عن تقديم هبة طبية الى وزارة الصحة اللبنانية، سيتم إرسالها الى بيروت قريبا عبر مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ في المديرية العامة للحماية المدنية الاوروبية وعمليات المساعدة الانسانية في المفوضية الأوروبية.

- تجاوبت الحكومة البلغارية مع الطلب الذي تقدم به سفير لبنان في صوفيا توفيق جابر لمساعدة الحكومة اللبنانية على تأمين المستلزمات الطبية الضرورية التي تحتاجها لمساعدة النازحين، واعلنت أنها سترسل إلى بيروت خلال الاسبوعين المقبلين مساعدات عينية، وهي عبارة عن أسرة وبعض لوازمها، وأدوات مطبخ للطهي، وأجهزة إضاءة على الطاقة الشمسية للخيم.

- بعد مساع قام بها سفير لبنان لدى كندا فادي زيادة، أعلنت مؤسسة Health Partners International of Canada (HPIC)، بالتعاون مع مؤسسة Dreammind لصاحبها رجل الأعمال اللبناني عباس محمود، عن إرسال ثمانين طنا من أدوية أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، من خلال وزارة الخارجية والمغتربين، عن حاجتها لها.