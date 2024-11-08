أبرز أفلام رومانسية قدمتها منة شلبي قبل الهوى سلطان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - تخوض الفنانة منة شلبي تجربة سينمائية رومانسية جديدة من خلال فيلم "الهوى سلطان" بمشاركة الفنان أحمد داود والذي إنطلق في دور العرض المصرية أول أمس الأربعاء 6 نوفمبر، حيث تدور أحداث الفيلم عن العلاقات العاطفية وقصص الحب بين الأصدقاء، ليعيد العمل إلى الإذهان الأفلام الرومانسية التي قدمتها منة شلبي على مدار مشوارها الفني.
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شاركت منى شلبي بعد ذلك في فيلم "أحلام عمرنا" مع مصطفى شعبان ومنى زكي ورامز جلال والذى دارت أحداثه في إطار رومانسى اجتماعي، وجاء الدور على فيلم "عن العشق والهوى"، الذي يعد من أبرز الأعمال السينمائية الرومانسية في السنوات الماضية لاعتادة على قصص حب متشابكة ومليذة بالمشاعر وتحديداً قصة منة شلبي مع أحمد السقا، وشارك في العمل منى زكي، طارق لطفي، بشرى، غادة عبد الرازق، مجدي كامل.
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وتستكمل منة شلبي تجربتها في الأفلام الرومانسية، من خلال فيلم "هيبتا - المناظرة الأخيرة" الذي يعود في جزئه الثاني بعد 8 سنوات من عرض الجزء الأول، وهو من الأعمال الرومانسية الشهيرة التي حققت نجاحاً جماهيرياً ملحوظاً. والعمل من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال، ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبوبكر، وإخراج هادي الباجوري.
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تجارب منة شلبي في السينما الرومانسيةمنة شلبي شاركت في العديد من التجارب السينمائية الرومانسية خلال مشوارها الفني والتي لاقت تفاعلاً مع الجمهور ولعل أبرزها فيلم "إنت عمري" عام 2025، الذي شاركت في بطولته مع هاني سلامة ونيللي كريم ومن إخراج خالد يوسف، ودارت أحداثه الفيلم في إطار رومانسي، وفي نفس العام شاركت منة في فيلم "الحياة منتهى اللذة" بجانب حنان ترك ويوري مرقدي وزينة ودارت أحداثه فى إطار رومانسيى مليىء بالعلاقات المتشابكة.
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https://www.instagram.com/p/DCFMP6EMeEb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. منة شلبي ترد على شائعات زواجها في السر: سيد رجب باركلي على الفرح اللي مكنتش فيه
شاركت منى شلبي بعد ذلك في فيلم "أحلام عمرنا" مع مصطفى شعبان ومنى زكي ورامز جلال والذى دارت أحداثه في إطار رومانسى اجتماعي، وجاء الدور على فيلم "عن العشق والهوى"، الذي يعد من أبرز الأعمال السينمائية الرومانسية في السنوات الماضية لاعتادة على قصص حب متشابكة ومليذة بالمشاعر وتحديداً قصة منة شلبي مع أحمد السقا، وشارك في العمل منى زكي، طارق لطفي، بشرى، غادة عبد الرازق، مجدي كامل.
"نور عيني" وقصب حب مليئة بالمشاعروقدمت منة شلبي تجربة سينمائية أخرى في فيلم "نور عيني" الذي جمعها بالفنان تامر حسني، ودارت الأحداث حول قصة نور الذي يقع في حب سارة الفتاة الكفيفة ويحاول طول الوقت أن يجعلها لا تشعر بالعجز لديها ولكن بعد ذلك يكتشف ان هذه الفتاة هى التى يحبها صديقه ويحاول التضحية من أجلهما، ثم قدمت منى شلبي بطولة الفيلم الرومانسي "اذاعة حب" بمشاركة شريف سلامة ويسرا اللوزي واعتمد على قصص حب هادئة ومليئة بالمشاعر.
إقرأي أيضاً.. الرومانسية تطغى على السينما المصرية بأفلام عاشق والهوى سلطان وهيبتا
وتستكمل منة شلبي تجربتها في الأفلام الرومانسية، من خلال فيلم "هيبتا - المناظرة الأخيرة" الذي يعود في جزئه الثاني بعد 8 سنوات من عرض الجزء الأول، وهو من الأعمال الرومانسية الشهيرة التي حققت نجاحاً جماهيرياً ملحوظاً. والعمل من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال، ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبوبكر، وإخراج هادي الباجوري.
"هيبتا - المناظرة الأخيرة" فيلم رومانسي جديد تنتظره منة شلبيفيلم "هيبتا المناظرة الأخيرة" بطولة: منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبوضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، ميان السيد، حسن مالك. وظهور خاص للفنانين: محمد ممدوح، وأشرف عبد الباقي. ويستكشف الفيلم تقلبات العلاقة العاطفية، ويكشف عن رؤى عميقة حول مدى تأثيرها على حياتنا. كما يناقش طبيعة العلاقات وتطورها بشكل غير متوقَّع؛ ليأخذ الجمهور إلى عالم مليء بالمشاعر والعواطف.
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A post shared by Menna Shalaby (@mennashalaby)
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