أبرز أفلام رومانسية قدمتها منة شلبي قبل الهوى سلطان

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يمكنكِ قراءة.. منة شلبي ترد على شائعات زواجها في السر: سيد رجب باركلي على الفرح اللي مكنتش فيهشاركتبعد ذلك في فيلم "" مع مصطفى شعبان ومنى زكي ورامز جلال والذى دارت أحداثه في إطار رومانسى اجتماعي، وجاء الدور على فيلم ""، الذي يعد من أبرز الأعمال السينمائية الرومانسية في السنوات الماضية لاعتادة على قصص حب متشابكة ومليذة بالمشاعر وتحديداً قصة منة شلبي مع أحمد السقا، وشارك في العمل منى زكي، طارق لطفي، بشرى، غادة عبد الرازق، مجدي كامل.