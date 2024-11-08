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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيتونيا قرب رام الله والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
أصيب فلسطينيان على الأقل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خلال اقتحامها بلدة بيتونيا قضاء مدينة رام الله بالضفة الغربية، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة فلسطينيين بالرصاص الحي، في العملية العسكرية المستمرة للاحتلال الإسرائيلي في بيتونيا، كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين خلال اقتحامها لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
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