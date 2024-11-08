إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيتونيا قرب رام الله

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A picture taken from southern Israel near the border with the Gaza Strip on December 9, 2023, shows smoke rising during an Israeli strike in Gaza amid ongoing battles with the Palestinian Hamas militant group. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

الخليج 365 - متابعات

أصيب فلسطينيان على الأقل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خلال اقتحامها بلدة بيتونيا قضاء مدينة رام الله بالضفة الغربية، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة فلسطينيين بالرصاص الحي، في العملية العسكرية المستمرة للاحتلال الإسرائيلي في بيتونيا، كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين خلال اقتحامها لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

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