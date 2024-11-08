الخليج اليوم .. شاهد: ردة فعل مالك سيارة تفاجأ برسالة من شخص خدش سيارته.. والكشف عن محتواها

الرياض - كتب موسى القحطاني - تفاجأ مالك سيارة برسالة وضعها آخر في مقبض الباب، يبلغه فيها أنه خدش سيارته دون قصد.

ووثق مالك السيارة مقطع فيديو قال فيه :"يا جماعة الخير جيت أفتح السيارة لقيت ورقة مكتوب فيها السلام عليكم حكيت سيارتك وأبشر بالعوض، أنا خالد القيسي، وترك رقم جواله".

وأضاف :"أنا والله ما أهتم بالسيارة قبل ما أطلع أشوف فيها شيء ولا لا، لكن الشخص هذا أنا تواصلت معاه وقلت له مسامح لوجه الله، والله يكثر خيرك".

وتابع :"أنا أؤكد لكم 99% من الشعب السعودي إذا جيت وقلت له أنا صار في السيارة كذا ويدري إن الموضوع قضاء وقدر بيسامحك".