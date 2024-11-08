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الخليج اليوم .. شاهد: ردة فعل مالك سيارة تفاجأ برسالة من شخص خدش سيارته.. والكشف عن محتواها

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الرياض - كتب موسى القحطاني - تفاجأ مالك سيارة برسالة وضعها آخر في مقبض الباب، يبلغه فيها أنه خدش سيارته دون قصد.

 

 

 

ووثق مالك السيارة مقطع فيديو قال فيه :"يا جماعة الخير جيت أفتح السيارة لقيت ورقة مكتوب فيها السلام عليكم حكيت سيارتك وأبشر بالعوض، أنا خالد القيسي، وترك رقم جواله".

 

 

وأضاف :"أنا والله ما أهتم بالسيارة قبل ما أطلع أشوف فيها شيء ولا لا، لكن الشخص هذا أنا تواصلت معاه وقلت له مسامح لوجه الله، والله يكثر خيرك".

 

 

 

وتابع :"أنا أؤكد لكم 99% من الشعب السعودي إذا جيت وقلت له أنا صار في السيارة كذا ويدري إن الموضوع قضاء وقدر بيسامحك".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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