باكنغهام يؤكد حضور كيت ميدلتون لحدث ملكي مهم وغياب الملكة كاميلا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2024 05:54 مساءً - استكمالاً لظهورها في الأحداث والفعاليات الملكية التي انقطعت عنها طوال الفترة الماضية لتلقيها العلاج الكيميائي من مرض السرطان، تواصل كيت ميدلتون الظهور بعد أن أجرت زيارة كانت الأولى بعد أن أعلنت انتهاء علاجها الكيميائي والثالثة بعد إعلان إصابتها بالسرطان.

كيت ميدلتون متواجدة في حدث يوم الذكرى

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في حدثٍ مهم في الأجندة الملكية البريطانية، لم تعتد كيت ميدلتون الغياب عنه منذ زواجها من الأمير ويليام عام 2011 وحتى عندما كانت حاملاً في أطفالها الثلاثة، أكد قصر باكنغهام اليوم أن كيت ميدلتون ستحضر مهرجان الذكرى ويوم الذكرى، في التاسع والعاشر من نوفمبر، وبذلك ستنضم أميرة ويلز للملك تشارلز، زوجها الأمير ويليام، الأمير إدوارد وصوفي دوق ودوقة إدنبرة، الأميرة آن وزوجها، نائب الأدميرال السير تيموثي لورانس، دوق ودوقة غلوستر ودوق كنت. ولكن نظراً لاستمرارها في التعافي من عدوى في الصدر، لم يتم تأكيد حضور الملكة كاميلا لأي من الحدثين.

في التاسع من نوفمبر، ستنضم أميرة ويلز، 42 عاماً، إلى زوجها الأمير ويليام وأفراد آخرين من العائلة في مهرجان الذكرى الذي سيُقام في قاعة ألبرت الملكية، وفقاً لقصر باكنغهام. وستشارك كيت بعد ذلك في الظهور التقليدي للعائلة المالكة في النصب التذكاري للحرب في The Cenotaph في لندن لتذكر أولئك الذين ماتوا في الحرب والصراع في يوم الذكرى، 10 نوفمبر.

ويتم الاحتفال بيوم الذكرى في الأحد الثاني من كل شهر نوفمبر في المملكة المتحدة، ويطلق موقع العائلة المالكة على مراسم The Cenotaph "النقطة المحورية لتكريم الأمة".

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كيت ميدلتون تمارس الحياة على طبيعتها

بعد تلقيها جلسات العلاج الكيميائي المرهقة، ترغب كيت ميدلتون في استعادة حيويتها ونشاطها وقد وجدت الرياضة هي الملاذ لتحقيق رغبتها، حيث ذكرت تقارير، وفقاً لموقع People، أن أميرة ويلز استأنفت روتينها المعتاد في التمارين الرياضية بعد الانتهاء من العلاج الكيميائي.

ومنذ أعلنت أميرة ويلز، 42 عاماً، في 9 سبتمبر أنها أكملت العلاج الكيميائي، أفاد المؤلف الملكي روبرت جوبسون أنها عادت الآن إلى صالة الألعاب الرياضية، وعادت إلى روتينها المعتاد بعد الكشف لأول مرة عن علاجها من السرطان في مارس.

قال جوبسون لمجلة Hello! في مقابلة أُجريت معه في 4 نوفمبر: "مما أفهمه، كاثرين في حالة جيدة جداً. لقد عادت للتدريب في صالة الألعاب الرياضية وتفعل كل الأشياء التي أرادت القيام بها". وأضاف: "أعتقد أننا سنبدأ في رؤيتها أكثر بكثير، وأنها ستؤدي ارتباطاتها بالإضافة إلى الاستمرار في العمل خلف الكواليس".

ومن التمارين والأنشطة الرياضية التي تشتهر كيت بممارستها ضمن روتينها الرياضي المتنوع، السباحة في الماء البارد، التنس، التدريب المتقطع، القفز على الترامبولين، كما أنها تشارك عادةً في الرياضات خلال المناسبات الملكية كلما سنحت الفرصة.

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