شرطة أمستردام: 5 مصابين و62 محتجزا بأعمال الشغب عقب مباراة مكابي تل أبيب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

قالت شرطة أمستردام، اليوم الجمعة، إنه تم نقل 5 مصابين إلى المستشفى بعد أعمال شغب عقب مباراة أياكس ومكابي تل أبيب.

وأشارت شرطة أمستردام إلى اعتقال 62 شخصا بعد أعمال الشغب التي أعقبت المباراة، مؤكدة أنها تحقق في تقارير عن احتجاز محتمل لرهائن بعد أعمال الشغب.

في وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الهولندي، ديك شخوف، الجمعة، أن الاشتباكات التي شهدتها العاصمة أمستردام الليلة الماضية مع مشجعي كرة إسرائيليين “غير مقبولة”، مشددا على أن “الجناة سيحاكمون”.

وأوضح شخوف أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوضح له فيها أن ما حدث “هجمات معادية للسامية وغير مقبولة على الإسرائيليين”، بحسب قناة الحرة الأمريكية.

كما أشار إلى أن الوضع في أمستردام هادئ الآن، في أعقاب التوترات التي أعقبت مباراة أياكس ومكابي تل أبيب في بطولة الدوري الأوروبي، أمس الخميس.

من جانبه، أكد نتنياهو، في بيان حول الاتصال مع شخوف، على سلامة جميع الإسرائيليين الموجوين في هولندا، وقال إنه في “هذه اللحظات تتجه طائرات من إسرائيل لإعادة المواطنين، وبينهم المصابون”.

وأشار إلى أنه “ينظر بجدية إلى الهجوم المعادي للسامية المخطط ضد المواطنين الإسرائيليين، وطلب تعزيز الأمن على الجالية اليهودية في هولندا”.

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