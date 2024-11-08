البنك المركزي العُماني يخفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قام البنك المركزي العُماني بدءًا من اليوم، بخفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس (25ر0) بالمئة، ليصبح 25ر5 بالمئة.

وأوضح البيان الصادر عن البنك أن ذلك يأتي تماشيًا مع السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني، التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني. كما تهدف إلى تحفيز الأنشطة الاقتصادية في البلاد من خلال انخفاض كلف التمويل وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.

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