منظمة الصحة العالمية تطالب بدمج الصحة في مفاوضات المناخ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

طالبت منظمة الصحة العالمية بالدمج العاجل للصحة في مفاوضات المناخ في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29 الذي يعقد بالعاصمة باكو في أذربيجان.

وأطلقت المنظمة تقريرًا موجهًا للمؤتمر بشأن الصحة والمناخ، والإرشادات الفنية عن الإسهامات الصحية الوطنية.

وحثت قادة العالم على التخلي عن النهج المنعزل لمعالجة تغير المناخ والصحة، مؤكدة على أهمية وضع الصحة في صميم جميع مفاوضات المناخ والإ ستراتيجيات والسياسات وخطط العمل، لإنقاذ الأرواح وتأمين مستقبل أكثر صحة للأجيال الحالية والمستقبلية.

بدوره، قال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم: “إن أزمة المناخ هي أزمة صحية، وإن المؤتمر يمثل فرصة حاسمة لقادة العالم لدمج الاعتبارات الصحية في إستراتيجيات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره”.

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