ميرنا وليد - بيروت - نفى المتحدث الرسمي بإسم نقابة المهن الموسيقية في مصر، الدكتور محمد عبد الله، الشائعات حول القبض على الفنان المصري حكيم في الإمارات بتهمة حيازة مواد مخدرة، مؤكدًا أنها غير صحيحة تمامًا، وأوضح في تصريحات لصحيفة بوابة الأهرام، أن حكيم لم يُقبض عليه.
وكان حكيم قد أحيا مؤخرًا حفلاً في المنيا، حيث قدم مجموعة من أشهر أغانيه، وأعرب عن سعادته بتواجد جمهوره في مسقط رأسه، مشيرًا إلى أن تشجيعهم كان سببًا رئيسيًا في نجاحه.
الجدير بالذكر أن حكيم طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "الكبير" من كلمات مصطفى حدوتى، وألحان خالد سلطان، وتوزيع إيهاب كلوبيكس.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تم القبض على حكيم بتهمة حيازة مواد مخدرة في الإمارات ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.