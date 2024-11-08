هل تم القبض على حكيم بتهمة حيازة مواد مخدرة في الإمارات ؟

ميرنا وليد - بيروت - نفى المتحدث الرسمي بإسم نقابة المهن الموسيقية في مصر، الدكتور محمد عبد الله، الشائعات حول القبض على الفنان المصري حكيم في الإمارات بتهمة حيازة مواد مخدرة، مؤكدًا أنها غير صحيحة تمامًا، وأوضح في تصريحات لصحيفة بوابة الأهرام، أن حكيم لم يُقبض عليه.



وكان حكيم قد أحيا مؤخرًا حفلاً في المنيا، حيث قدم مجموعة من أشهر أغانيه، وأعرب عن سعادته بتواجد جمهوره في مسقط رأسه، مشيرًا إلى أن تشجيعهم كان سببًا رئيسيًا في نجاحه.

الجدير بالذكر أن حكيم طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "الكبير" من كلمات مصطفى حدوتى، وألحان خالد سلطان، وتوزيع إيهاب كلوبيكس.