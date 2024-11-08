أنس بو خش بأول تعليق على شائعات ارتباطه بفنانة شهيرة: بيننا كيمياء فقط

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - علق الإعلامي أنس بوخش لأول مرة على شائعات ارتباطه بفنانة مصرية شهيرة، وأكد أن الشائعات العاطفية تطارده دوما بعد عرض حلقات برنامجه الشهير، بسبب المواقف المؤثرة التي تحدث أثناء الحوار، ويقابلها بالضحك، لأنها غير حقيقية.

أنس بوخش ووالدته السيدة هالة كاظم، ردا معا بنفس الوقت بعدم صحة الشائعات العاطفية التي تلاحقه، وقالت والدته خلال حلقة الأمس من برنامج معكم والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: لم أصدق طبعا، أنا أعرف ابني ونتحدث يوميا، ولو كان في أي مشروع عاطفي سيخبرني.

وبرر أنس بوخش تكرار انتشار شائعات الارتباط العاطفي مع نجمات الفن بعد حلولهن ضيوفا على برنامجه بقوله: كنت بضحك على الموضوع.. إحنا شعب عاطفي بيحب الحب، فمبجرد ما يحسوا إنه فيه كيميا بين شخصين يقولوا ده بيحبوا بعض، وبعدين دي مش أول مرة دول خلوني أرتبط بممثلة تركية، وهي متزوجة أصلا.

وقالت والدته: عمري ما صدقت شائعات ارتباط أنس أنا بكلمه كل يوم فمستحيل أصدق اللي بيقولوه عنه، وبعدين عمري ما قلت له يتزوج هو حر، الموضوع ده يخصه هو لوحده، وقت ما يكون محتاج يتجوز هيتجوز.

وقال الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، إن والدته هالة كاظم، هي أقرب أصدقائه في الحياة ويستشيرها في كل شيء يخص حياته سواء في العمل أو خارجهما، موضحًا أنها أقرب المقربين له.

أنس بوخش لديه 9 أشقاء من الأب والأم وبالتبني

وأضاف بوخش أن لديه أخوة من الأم، وأخوة أشقاء، وأخوة تبنتهم والدته، ويرى أن جميعهم ليس فيهم شخصًا دلوعا أو متغطرسًا، لأن الرابط المشترك بينهم هو الأم.

وتابع قائلا: مهما يكون لو الأم عرفت تربي، الأولاد يطلعون صح، المسؤولية على الأم، هي أساس المجتمع كله.

أشار أنس إلى أن له 9 أخوة هم 8 أولاد وابنة، موضحًا أنهم 3 أولاد من نفس الأم والأب، وولد من زوج والدته، وولد تبنته والدته، و4 أخوة من طرف الأب.

وأوضحت هالة كاظم أن زوجها الثاني كامل ولقبه ماك، من أب مصري ووالدة اسكتلندية. مشيرة إلى أن لديها حفيدين (ولد وبنت) من ابنها أنس.

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