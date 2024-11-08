الأمير ويليام يتحدث لأول مرة عن إصابة والده وزوجته بالسرطان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:55 مساءً - شهد عام 2024 العديد من المنحنيات الصعبة للعائلة المالكة البريطانية على المستوى الصحي، حيث تم الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان، ثم أجرت كيت ميدلتون جراحة في البطن تلاها إعلان إصابتها بالسرطان.

وفي مشاركاته الملكية، لم يتطرق الأمير ويليام للحديث عن صحة والده وزوجته إلا عند سؤاله فيجيب أنهما بخير والأمور تسير على ما يرام. وفي زيارته الأخيرة لجنوب أفريقيا، تحديداً مدينة كيب تاون حيث حفل توزيع جوائز إيرثشوت Earthshot المعنية بالبيئة والمناخ، تحدث الأمير ويليام عن زوجته ووالده.

الأمير ويليام يكسر صمته عن الحالة الصحية للملك تشارلز وكيت ميدلتون

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في نهاية زيارته لكيب تاون، جنوب أفريقيا، تحدث الأمير ويليام، 42 عاماً، في مقابلة شخصية يوم أمس 7 نوفمبر عن عام 2024، الذي وصفه بـ "الوحشي"، وبأنه "أصعب عام" في حياته، حيث شهد تشخيص والده الملك تشارلز، ثم زوجته كيت ميدلتون، بالسرطان - قال: "لقد كان مروعاً. ربما كان أصعب عام في حياتي".

قال الأمير ويليام: "إن محاولة تجاوز كل شيء آخر والحفاظ على كل شيء على المسار الصحيح كانت صعبة حقاً". ثم أشاد بكلٍ من كيت ووالده الملك تشارلز، على كيفية مواجهتهما لرحلة السرطان. وأضاف: "لكنني فخور جداً بزوجتي، وفخور بوالدي، لتعاملهما مع الأمور التي قاما بها. ولكن من وجهة نظر عائلية شخصية، كان الأمر قاسياً للغاية".

وعندما سُئل عن حالة كيت الصحية- التي أعلنت في 9 سبتمبر أنها أكملت علاجها الكيميائي- قال إنها "بخير"، وبعد أن قيل له إنه بدا مسترخياً، قال: "لا يمكنني أن أكون أقل استرخاءً هذا العام، لذلك من المثير للاهتمام أنكم جميعاً ترون ذلك". وأضاف: "لكن الأمر يتعلق أكثر بالاستمرار فقط وعليك الاستمرار. أنا أستمتع بعملي وأستمتع بتنظيم وتيرة نفسي والتأكد من أنني حصلت على وقت لعائلتي أيضاً".

كما تحدث أيضاً خلال المقابلة عن دوره كأمير ويلز، الذي تولى مسؤوليته قبل عامين بعد وفاة جدته الملكة إليزابيث في 8 سبتمبر 2022.

انتكاسات صحية طالت الملك تشارلز وكيت ميدلتون

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أعلن قصر باكنغهام في 5 فبراير الماضي عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان، مع عدم الكشف عن نوع السرطان الذي أُصيب به.

وقال قصر باكنغهام في البيان: "خلال الإجراء الأخير الذي خضع له الملك في المستشفى لعلاج تضخم البروستاتا الحميد، تمت الإشارة إلى مسألة منفصلة مثيرة للقلق، وقد حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة شكلاً من أشكال السرطان". وتابع البيان: "بدأ الملك اليوم جدولاً للعلاجات المنتظمة، وخلال هذه الفترة نصحه الأطباء بتأجيل واجباته العامة. وطوال هذه الفترة، سيواصل الملك القيام بأعمال الدولة والأوراق الرسمية كالمعتاد".

وأضاف البيان: "الملك ممتن لفريقه الطبي لتدخلهم السريع، والذي أصبح ممكناً؛ بفضل الإجراء الذي خضع له مؤخراً في المستشفى، وهو لا يزال إيجابياً تماماً بشأن علاجه ويتطلع إلى العودة إلى الخدمة العامة الكاملة في أقرب وقت ممكن. "لقد اختار الملك مشاركة تشخيصه لمنع التكهنات، وعلى أمل أن يساعد ذلك على فهم الجمهور لجميع المصابين بالسرطان في جميع أنحاء العالم".

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أما كيت ميدلتون، فبشكلٍ مفاجىء، وبعد الكثير من الترقب والشائعات والتساؤل من قبل الشعب والإعلام، أطلت أميرة ويلز عبر فيديو نشرته على حساب "أمير وأميرة ويلز" في إنستغرام كشفت من خلاله أنها تخوض معركة مع مرض السرطان، وأنها في المراحل الأولى من العلاج الكيميائي.

وذكرت زوجة ولي عهد بريطانيا، في الفيديو المؤثر، أن الأمر كان في البداية حالة غير سرطانية، ولكن بعد الجراحة التي خضعت لها في البطن تم اكتشاف الخلايا السرطانية في جسمها، وأشارت إلى أنها الآن في "المراحل المبكرة" من العلاج الكيميائي الوقائي، إلا أنها لم تكشف نوع السرطان المصابة به.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت أميرة ويلز في مقطع فيديو يجمعها بزوجها الأمير ويليام وأبنائهما الثلاثة وهم يستمتعون بنزهة عائلية في الهواء الطلق، انتهاء علاجها الكميائي.

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