إيمان العاصي تغيب للعام الثاني عن موسم دراما رمضان وترفض مسلسلين

إيمان العاصي تعتذر عن مسلسلين

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سعادة كبيرة بنجاح "برغم القانون"

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:20 مساءً - قررت الفنانةالغياب عن المشاركة في، وذلك رغم النجاح الكبير الذي حققه خلال الأسابيع الماضية بمسلسل "" الذي خاضت به أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، وكذلك تلقيها أكثر من عرضه للمشاركة في دراما رمضان إلا أنها اعتذرت وفضلت عدم التواجد في المنافسة.وكانت إيمان العاصي قد تلقت ترشيحاً من المخرج محمد سامي لتقديم دور البطولة أمام الفنان عمرو سعد في مسلسل "" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، إلا أنها اعتذرت لاسيما وأنها كانت وقتها مازالت تصوير مسلسلها "" وبعد انتهائها من العمل، رشحها المخرج تامر محسن لتقاسم بطولة مسلسل بعنوان "" مع آسر ياسين للعرض في رمضان 2025 أيضاً ولكنها اعتذرت أيضاً.يمكنكِ قراءة.. إيمان العاصي تكشف عن رد فعلها إذا وُضعت بموقف ليلى في برغم القانونيُذكر أنتغيب عنللعام الثاني على التوالي، وكان آخر أعمالها مسلسل ""، وعُرض في رمضان 2023، وشاركها في بطولة هذا العمل: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبدالله، إحسان الترك. ومن تأليف وإخراج محمد سامي.وتعيشحالياً حالة من السعادة الكبيرة بعد النجاح الكبير لمسلسلها "" وردود الأفعال الايجابية التى تلقتها الاشادات الجماهيرية والنقدية للعمل الذي درار في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه.إقرأي أيضاً.. إيمان العاصي: خفت أكمل تمثيل بعد حضرة المتهم أبي وممكن أتزوج في هذه الحالةتكتشف ليلى مع توالى الأحداث أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم، وتقرر الحصول على حقوق أبنائها والانتقام من زوجها بالقانون.مسلسل "" يشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصي، كلٌّ من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، جوري بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، عابد عنانى، بتول الحداد، ريهام محيي الدين، ياسر عزت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».