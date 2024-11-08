توجيه الاتهام لصديق ليام باين واثنين اخرين واستبعاد وفاته مُنتحرًا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:20 مساءً - عقب مرور أسابيع من وفاة ليام باين بعد أن سقط من شرفة الفندق الذي كان يُقيم به، تم توجيه الإتهام إلى صديق له وشخصين أخرين كما استبعد المسؤولون في الأرجنتين أن يكون سبب الوفاة هو الإنتحار. النتائج الرسمية لفحص السموم تؤكد بأن ليام باين لم يكن في وعيه أثناء سقوطه وكانت قد صدرت النتائج الرسمية لفحص السموم في جيثة ليام باين عضو فرقة "One Direction" السابق، والتي أكدت على وجود العديد من العقاقير في جسده وبأنه لم يكن في كامل وعيه" أثناء سقوطه من الشرفة، كما أعلن بيان صحفي صدر من مكتب المدعي العام الجنائي يوم أمس الخميس بأن نتائج فحص السموم في جسد ليام باين صدرت وتم إبلاغ عائلته بها. السلطات الأرجنتينية تُداهم منازل ثلاثة مشتبه بهم في وفاة ليام باين وكانت قد أعلنت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية بأن السُلطات داهمت منزل أحد أصدقاء ليام باين ولم يتم الكشف عن شخصيته، كما تم مداهمة المكان الذي توفي فيه ليام باين ومنازل اثنين آخرين من موظفي الفندق، وزعم موقع "TMZ" بأن صديق ليام كان في الغرفة معه قبل سقوطه من الشرفة، إلا أنه غادر قبل وفاته كما كانت صحيفة "كلارين" قد قالت بأن صديق ليام باين الذي تم إتهامه هو رجل أعمال أرجنتيني، وتم توجيه إتهام له بالتخلي عن شخص قبل وفاته.



كما تم أمس الخميس توجيه إتهامات إلى أحد موظفي الفندق بتسليم الممنوعات إلى ليام باين على الأرجح في صندوق صابون، كما تم توجيه إتهامات لشخص ثالث بحسب ما جاء بـ" TMZ" ولم يتم تحديد هوية أي من المشتبه بهما، وكان قد توجه المحققون إلى المشتبه بهم الثلاثة بعد البحث في هاتف ليام باين، لمعرفة من هو الشخص الذي زوّده بالممنوعات، حيث أظهرت كاميرات المراقبة في الفندق موظفين يتعاملان معه.

يُذكر أن يوم الأربعاء الماضي تم تسليم جثة الفنان الراحل ليام باين يوم الأربعاء إلى عائلته لنقلها جواً إلى موطنه في المملكة المتحدة، ولم يتم تحديد موعد جنازته حتى الأن.

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