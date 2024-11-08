توبا بويكستون ترقص مع ابنتيها في شوارع باريس وتقضي معهما أجمل الأوقات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:20 مساءً - شاركت النجمة التركية توبا بويكستون متابعيها صوراً وفيديوهات على حسابها على إنستغرام وثّقت فيها اللحظات المميزة التي جمعتها بتوأمها مايا وتوبراك وهنّ يمضين أجمل اللحظات معاً في العاصمة الفرنسية باريس.

وظهرت الأم توبا بويكستون وابنتاها مايا وتوبراك في الفيديو وهن يرقصن في أحد الشوارع في باريس على أنغام أغنية. وتشارك توبا باستمرار صوراً وفيديوهات عائلية عفوية. وتحظى بالكثير من الإعجاب من متابعيها الذين يثنون على علاقة الأم توبا بابنتيها ويجمعون أن مايا وتوبراك تبدوان كصديقتين لأمهما النجمة توبا بويكستون التي تحظى بشهرة كبيرة سواء في بلدها تركيا والعالم العربي حيث عرفت بشخصية لميس.

توبا بويكستون وابنتاها مايا وتوبراك ويوم في مونمارتر



وعلقت النجمة التركية توبا بويكستون على الصور والفيديوهات التي نشرتها على حسابها على إنستغرام: "يوم في مونمارتر" وهي منطقة من أحياء الدائرة الثامنة عشر في باريس. وتعتبر أحياؤها من أعلى أحياء باريس من حيث الارتفاع. وتشتهر المنطقة بتراثها الفني وهي مصنّفة كأحد المعالم السياحية والمواقع الأثرية في باريس. من خصائصها محافظتها على هويتها كقرية. فبيوتها لها طابع قروي قديم. وتتميز شوارعها أنها مرصوفة من الحصى.

وهذا ما أظهرته الفيديوهات التي نشرتها توبا بويكستون على حسابها على إنستغرام حيث بدت مع ابنتيها يرقصن في شارع له طابع قديم ومرصوف بالحصى.

وكذلك وثقت النجمة التركية توبا بويكستون مقطعاً من الشارع لموسيقيين يعزفان الأغاني والموسيقى للمارة وأيضاً لمتجر في الهواء الطلق يبيع الشوكولاتة. ومن ضمن الفيديوهات صورت توبا بويكستون مجموعة من السياح وهم في عربات كهربائية متلاصقة مفتوحة في الهواء الطلق يتنقلون في أرجاء القرية للتعرف على معالمها.

بالاضافة لنشرها العديد من الصور والفيديوهات لها مع توأمها مايا وتوبراك من يومياتهما في منطقة مونمارتر وهن يتجولن في أحيائها ويرقصن في شوارعها وكن يتناولان الشوكولاتة الساخنة.

وعلقت توبا بويكستون على الصور باللغات الثلاث الفرنسية والتركية والإنكليزية. وكتبت "يوم في مونمارتر، يوم آخر لقضائه معًا، نَفَسٌ آخر لنأخذه معًا، ضحكة أخرى للمشاركة".

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مايا وتوبراك تبدوان صديقتين لوالدتهما

وفي كل مرة توبا بويكستون تنشر توبا صوراً وفيديوهات عائلية مع ابنتها تحظى بالكثير من تعليقات متابعيها الذين يثنون على علاقتها الرائعة بابنتيها التوأم مايا وتوبراك اللتين تبلغان اثني عشر عاماً. وتبديان كصديقتين لوالدتهما وتمرحان معها ويقضين أجمل الأوقات معاً.

ومن هذه التعليقات قال أحدهم:" توبا أنت ممثلة وأم رائعة. لقد كبرت توبراك ومايا لتصبحا شابتين جميلتين. ثلاثي رائع مع الكثير من الحب المتبادل بينكم. أنت مصدر إلهام لي وللعديد من الآخرين. أحب الطريقة التي تشاركين بها معنا الوقت الذي تقضينه مع بناتك الجميلات. مثالك للأمومة ولطفك تجاه الإنسانية رائع. أنا متأكدة من أن توبراك ومايا ستتبعانك.

ومتابع آخر أثنى على جمالها الطبيعي وطالبها أن تحافظ عليه من دون تغييرات على شكلها قائلاً:"أحب أسلوبك، شعرك، وجهك الجميل، لا تغيري أي شيء. نحن نحبك كما أنت! أتمنى أن يكون لديك المزيد من الأيام السعيدة مع ابنتيك". وقال أحدهم:" أحلى أم وبناتها توبا أنتِ انسانة رائعة جداً".

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لقطات عفوية للأم وابنتيها



وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر توبا بويكستون صوراً وفيديوهات مع ابنتيها. فمؤخراً نشرت على حسابها على إنستغرام مقطع فيديو ، جمعهن بلقطات عفوية من "تروفيل سور مير" التي تقع في منطقة النورماندي في فرنسا حيث كن يستمتعن بعطلتهن.

وكن يسرن برفقته على الشاطىء، مستمتعين بالأجواء العائلية وسحر الطبيعة والهدوء الذي يخيم على المكان.

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نبذة عن حياة توبا بويكستون الفنية والخاصة

بدأت توبا بويكستون مشوارها بالتمثيل في عام 2003. حيث ظهرت للمرة الأولى في مسلسل "سلطان مقامي". ولكن بدأت توبا بويكستون تعرف مع مشاركتها في مسلسل "إكليل الورد" عام 2004 الذي نالت عنه جائزة أفضل ممثلة من مهرجان بار التلفزيوني الدولي. نجوميتها الكبرى حصدتها في مسلسل "سنوات الضياع" عام 2005 الذي شكل ظاهرة لدى عرضه في العالم العربي مع تجسيدها شخصية لميس.

وفي نفس العام، لعبت توبا بويكستون دور "آيسون" في فيلم "أبي وابني". كذلك ظهرت توبا بويكستون مع جان كلود فان دام في فيلم "الامتحان" عام 2006، وفي العام 2007 جسدتتوبا بويكستون دور عاصي في المسلسل الذي حمل نفس الاسم. وتضاعفت شهرتها عربياً من خلاله بسبب النجاح الذي حققته من جهة والنجاح الذي حققه العمل.

في العام 2010 نالت توبا بويكستون أول بطولة سينمائية مطلقة من خلال فيلم "اسأل قلبك"، لتعود بعدها للدراما التلفزيونية في مسلسلي "بائعة الورد " و"20 دقيقة". وتم ترشيح توبا بويكستون لجائزة إيمي كأول ممثلة تركية. كذلك شاركت في بطولة المسلسلات "العشق الأسود" و"جسور والجميلة" و"ابنة السفير" الجزء الثاني بعد انسحاب الممثلة نسليهان أتاغول بطلة الجزء الأول منه لدواع صحية.

تزوجت توبا بويكستون من الممثل أونور صايلاك في 28 يوليو 2011، في باريس. ورزقا بتوأم أطلقا عليهما اسمي توبراك ومايا في 19 يناير 2012. ولكن زواج توبا بويكستون وأونور صايلاك لم يستمر حيث انفصلا في 5 يونيو 2017.

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