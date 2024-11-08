المؤلف محمد صلاح العزب يعلن تأجيل مسلسل محمد إمام إلى رمضان 2026

محمد صلاح العزب يُعلن بأن سبب تأجيل المسلسل يعود لتحضيرات العمل الكثيرة.

أخر أعمال محمد إمام بموسم دراما رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:55 مساءً - أعلن المؤلف والسيناريستعن خروج مسلسل الفنانمن المنافسة بموسم دراما رمضان المُقبل 2025 وتأجيل عرض المسلسل إلى موسم مسلسلات رمضان 2026.وعبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك" قال المؤلف والسيناريست محمد صلاح العزب من خلال منشور: "مساء الخير بيان مهم إلى الأمة، لقد قررنا.. النجم محمد إمام، والمخرجة شيرين عادل، والعبد الفقير إلي الله، تأجيل المسلسل المزمع عرضه في رمضان 2025 إلى رمضان 2026 بإذن الله تعالى، وذلك لضيق الوقت، وضخامة المشروع الذي يستلزم التصوير في دول متعددة ويستدعي الكثير من التحضيرات نظرًا لطبيعة موضوعه، ونلتقي في 2026 إن عشنا وكان لينا عمر بإذن الله القدير".يُذكر أن الفنان محمد إمام كان قد شارك بموسم دراما رمضان الماضي وذلك من خلال مسلسل "كوبرا" والذي جسد بطولته أمام مجدي كامل، أوس أوس، محمود عبد المغني، أحمد فتحي وجاء المسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد ومن إخراج أحمد شفيق.وعلى مستوى السينما كان اخر أفلامه السينمائية هو فيلم "اللعب مع العيال" والذي تعاون من خلاله مع المُخرج شريف عرفة، وجاء الفيلم من بطولة أسماء جلال، باسم سمرة، مصطفى غريب، ميزو، وعلى جانب أخر يستأنف الفنان محمد إمام خلال الفترة الحالية تصوير فيلمه السينمائي الجديد "شمس الزناتي" من إخراج عمرو سلامة.

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