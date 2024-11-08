كيندال جينر تضيف سيارة جديدة لمجموعتها.. وسعرها خيالي! - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - من المعروف ان عارضة الازياء كيندال جينر من عشاق السيارات الكبيرة والنادرة وقد أضافت إلى مجموعة سياراتها سيارة قديمة ونادرة اذ شوهدت بعد ظهر يوم الأربعاء مع صديقm لها بينما كانت تقود سيارة مرسيدس بنز G500 كابريوليه ذات اللون الأزرق في لوس أنجلوس وهي سيارة تبلغ قيمتها حوالي 280 ألف دولار أميركي.

يذكر ان كيندال تمتلك مجموعة كبيرة من السيارات منها 3 سيارات من مجموعة كابروليه مميزة كل منها بمواصفات عالية جداً واسعارها مرتفعة بشكل كبير جداً اضافة الى سيارات من ماركات اخرى.