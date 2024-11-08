مشاركة مميزة للشباب في "أديبك 2024"

ابوظبي - سيف اليزيد - أسدل الستار على معرض ومؤتمر "أديبك 2024" وسط مشاركات عديدة ومميزة وخاصة من الشباب. وتواجدت جامعة أبوظبي في الحدث، وكان لها سلسلة من المبادرات الوطنية التي تستهدف هذه الفئة بالذات.

أتاح مجلس شباب أديبك فرصة لطلاب الجامعات للمشاركة في حوارات هادفة بين الأجيال المختلفة مع قادة قطاع الطاقة والمتخصصين فيه خلال مئة وستين 160ورشة عمل علمية وتجربة تفاعلية ضمن عشر 10مناطق فريدة.

وجوه شابة ومواهب مختلفة وجدت في أدبيك ألفين وأربعة وعشرين 2024 فرصة للعمل المتاحة للموهوبين من أصحاب الرؤى والقدرات والتي تساهم في دعم الانتقال في قطاع الطاقة وتعزيز التقدم المستدام.



شهد معرض ومؤتمر "أديبك 2024" مشاركة متزايدة من الشباب في جميع أنحاء العالم، مما ساهم في تعزيز التقارب بين الأجيال لدفع عجلة الانتقال في قطاع الطاقة العالمي.