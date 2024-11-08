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مصرع بحارين وفقدان 12 جراء غرق قارب قبالة سواحل كوريا

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ابوظبي - سيف اليزيد - خفر السواحل إن قارب صيد على متنه 27 بحاراً غرق قبالة جزيرة جيجو في جنوب جمهورية كوريا، اليوم الجمعة، ما أسفر عن مصرع بحارين اثنين، وفقدان 12 آخرين، فيما تم إنقاذ 15 بحاراً، مشيراً إلى أنه جاري البحث عن المفقودين.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" عن خفر السواحل القول، إنه تلقى نداء استغاثة صباح اليوم " الجمعة"، من قارب صيد تغرق على بعد 24 كيلومتراً قبالة جزيرة بييانغ في جيجو.

وقال البحارة، الذين تم إنقاذهم، إنهم كانوا ينقلون صيدهم إلى سفينة أخرى عندما انقلب القارب فجأة وبدأ في الغرق، وفقا لخفر السواحل، فيما أصبح القارب تحت المياه بالكامل الآن.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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