قاسم: سنجعل العدو يسعى بنفسه إلى وقف العدوان وهذا هو خيارنا الحصري

القاهرة - كتب محمد نسيم - ألقى الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، 06 نوفمبر 2024، أول خطاب له بعد انتخابه أمينًا للحزب، خلفًا لحسن نصر الله الذي استشهد بغارة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية.

وقال قاسم في خطابه: "سنجعل العدو يسعى بنفسه إلى وقف العدوان ونحن نبني على الميدان وليس على الحراك السياسي".

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم:

- سنجعل العدو يسعى بنفسه إلى وقف العدوان ونحن نبني على الميدان وليس على الحراك السياسي.

- حزب الله لا يبني على الانتخابات الأميركية وهي بلا قيمة بالنسبة إلينا.

- سنعوّل على الميدان والاحتلال هو خاسر في هذا المجال وليس رابحاً وسنمنعه من تحقيق أهدافه.

- قوة المقاومة هي باستمرارها على الرغم من الفوراق العسكرية وبقوة الإرادة والمواجهة وفي ذلك نحن أقوى.

- خيارنا الحصري هو منع الاحتلال من تحقيق أهداف عدوانه وليس في قاموسنا إلا استمرار المقاومة.

- ليس في قاموسنا إلا الرأس المرفوع ومقاومونا لن يسجدوا لأحد إلا لله ولا يمكن إلا أن ينتصروا.

- ليس في قاموسنا إلا التحمل والصبر والبقاء في الميدان حتى النصر ولا يمكن أن نُهزم.

- لا يوجد مكان في إسرائيل لا يمكن أن تطاله مسيرات وصواريخ حزب الله.

- النصر لنا ونحن مستعدون لحرب استنزاف مهما طالت.

- لبنان في موقع قوة بمقاومته وجيشه وشعبه لكنه يتألم ويؤلم العدو

المصدر : وكالات