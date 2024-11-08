محدث: رؤساء دول يهنئون ترامب بفوزه بالانتخابات الأميركية

القاهرة - كتب محمد نسيم - هنأ رؤساء دول العالم، اليوم الأربعاء، دونالد ترامب على فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأميركية، وأصبح الرئيس الـ 47.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أول المهنئين، مبديا "استعداده للعمل" مع الجمهوري في ظل "الاحترام والطموح"، فيما هنّأ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ترامب على "أعظم عودة في التاريخ" معتبرا انها "التزام متجدد قوي" بالتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي بيان صادر عن مكتبه، قال نتنياهو "تهانينا على أعظم عودة في التاريخ، عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تمنح أميركا بداية جديدة وتعتبر تجديدا قويا لالتزامها بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأميركا"، مؤكدا "هذا انتصار كبير".

وهنّأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، ترامب، مؤكدا أن عودته إلى السلطة ستساعد في إبقاء الحلف "قويا".

وقال روته في بيان "قيادته ستكون أساسية لإبقاء تحالفنا قويا" مضيفا "أتطلع إلى العمل معه مجددا لتعزيز السلام (...) من خلال حلف شمال الأطلسي".

هنّأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ترامب، على "نصره التاريخي"، وأكّد أن "العلاقة الخاصة" بين بلديهما "ستستمر في الازدهار".

وقال ستارمر "كوننا أقرب الحلفاء، نحن نقف جنبا إلى جنب دفاعا عن قيمنا المشتركة المتمثلة في الحرية والديموقراطية. ومن النمو والأمن إلى الابتكار والتكنولوجيا، أعلم أن العلاقة الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستستمر في الازدهار على جانبي المحيط الأطلسي لسنوات مقبلة".

وبارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لترامب على "انتصاره المذهل"، مبديا أمله بأن يساعد انتخابه أوكرانيا على تحقيق "سلام عادل".

وقال زيلينسكي "أنا أقدّر التزام الرئيس ترامب نهج السلام من خلال القوة في الشؤون العالمية. وهذا هو بالضبط المبدأ الذي يمكن أن يجعل أوكرانيا أقرب إلى السلام العادل".

وهنأ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ترامب، بعد إعلان الجمهوري فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مؤكدا أن التحالف الإسرائيلي الأميركي "سيظل ثابتا" ضد إيران.

وقال كاتس غداة تعيينه وزيرا للأمن، عبر حسابه على منصة إكس "تهانينا للرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه التاريخي، معا سنعزز التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل ونعيد الرهائن ونقف بثبات لهزم محور الشر الذي تقوده إيران".

هنأ رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، ترامب، مبديا أمله في أن يتمكن الحليفان في مجال الأمن من العمل بشكل أوثق في المستقبل.

وكتب يون على منصة إكس "تحت قيادتكم القوية، سيكون مستقبل التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ومستقبل أميركا أكثر إشراقا. نتطلع إلى العمل بشكل أوثق معكم".

وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن برلين ستبقى "حليفا موثوقا" للولايات المتحدة، مهنئة دونالد ترامب الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقالت بيربوك إن الأميركيين "صوتوا، دونالد ترامب فاز في الانتخابات، نهنئه" مذكرة بالعلاقات الوثيقة بين بلادها والولايات المتحدة ومؤكدة أن برلين ستبقى "حليفا قريبا وموثوقا للإدارة الأميركية المقبلة".

كما هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المرشح الجمهوري دونالد ترامب بإعلانه فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال أردوغان في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، الأربعاء.: "أهنئ صديقي دونالد ترامب الذي فاز بالانتخابات الرئاسية وانتخب مرة أخرى رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "آمل في هذه الفترة الجديدة (ولاية ترامب) أن تتعزز العلاقات التركية الأمريكية وأن تنتهي الأزمات والحروب الإقليمية والعالمية، وخاصة القضية الفلسطينية والحرب الروسية الأوكرانية، وأعتقد أنه سيتم بذل المزيد من الجهود من أجل عالم أكثر عدلا".

وأعرب أردوغان عن تمنياته أن تكون نتائج الانتخابات خيرًا على الشعب الأمريكي الصديق والحليف والإنسانية جمعاء.

رؤساء دول عربية يهنئون ترمب

ومن جانبه، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأميركي المنتخب “دونالد ترامب” Donald J. Trump وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأميركي، ونتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين.

وأضاف السيسي، "ولطالما قدم البلدان نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وهو ما نتطلع إلى مواصلته في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم".

بدوره، هنأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفوزه بالانتخابات الرئاسية وفق ما أظهرت النتائج الأولية، متطلعين للعمل معه على إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة.

وقال أمير قطر في بيان عبر حسابه الموثق بمنصة إكس: "أهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. أتمنى لك كل التوفيق خلال ولايتك".

وأضاف: "أتطلع إلى العمل معًا مرة أخرى لتعزيز علاقتنا وشراكتنا الاستراتيجية، وتعزيز جهودنا المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

المصدر : عرب 48