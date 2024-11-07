محدث: رسميا.. ترمب يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأميركية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أُعلن رسميا، ظهر اليوم الأربعاء، فوز الجمهوري دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية بعد حصوله على غالبية أصوات الناخبين الكبار وفوزه بعدة ولايات بينها الولايات الحاسمة والمتأرجحة على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، ليصبح الرئيس الـ47 لأميركا.

وتعهد ترمب في “خطاب النصر” الذي ألقاه في مركز مؤتمرات بالم بيتش بفلوريدا، بأن يحقق “العصر الذهبي” للولايات المتحدة.

وقال ترمب أمام مناصريه: “سأحارب من أجلكم ومن أجل مستقبلكم وسيكون هذا العصر الذهبي لأميركا وسنجعلها عظيمة من جديد”.

وأضاف: “حققنا نتائج تاريخية الليلة وتجاوزنا كل المعوقات وحققنا أروع إنجاز سياسي، ونحن نملك بلدًا يحتاج إلى التعافي”.

اقرأ أيضا/ أول تعقيب من حمـاس على فوز ترمب بالانتخابات الأميركية

وأعلن ترمب أن ذلك الفوز “ليس مجرد انتصار شخصي، بل انتصار سياسي كبير للشعب الأمريكي”.

وأشار ترمب إلى أن فوزه هو “لحظة تاريخية” في الولايات المتحدة، متعهدًا بمواصلة النضال من أجل جميع المواطنين والعمل على التعافي الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

وقال في خطابه: “سنساعد أمتنا على التعافي”، في إشارة إلى الأوضاع الاقتصادية والتحديات الاجتماعية التي يواجهها المواطنون الأمريكيون.

وقد وعد ترامب بالعمل على إعادة بناء الاقتصاد وخلق فرص العمل، وذلك في إطار أجندته “أمريكا أولاً” التي تهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية، وخفض الضرائب، ودعم الطبقة العاملة.

كما أعلن ترامب في خطابه عن تقدمه في عدد من الولايات الحاسمة التي لا تزال قيد الفرز، مثل ميشيغان، أريزونا، نيفادا، وألاسكا، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تمهد الطريق لتحقيق فوز كاسح يعزز من قوة الجمهوريين في البيت الأبيض.

المصدر : وكالات - عرب 48