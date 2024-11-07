نتنياهو يهنئ ترمب بـ"العودة التاريخية" إلى البيت الأبيض

القاهرة - كتب محمد نسيم - هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، على ما وصفه بـ"العودة التاريخية" إلى البيت الأبيض.

وقال نتنياهو، عبر منصة "إكس"، بعد أن أعلن ترمب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية: "عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تقدم بداية جديدة لأميركا وتؤكد بقوة على التحالف العظيم بين إسرائيل وأميركا".





وأعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب في خطاب له فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وذلك ما أظهرته نتائج شبه نهائية حيث تقدم على منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس في عدة ولايات بينها الولايات المتأرجحة.

وقال ترامب إنه حقق "فوزا سياسيا لم تشهده بلادنا من قبل"، في كلمة ألقاها أمام أنصاره في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وأضاف "صنعنا التاريخ لسبب الليلة، والسبب أننا ببساطة تخطينا عقبات لم يظن أحد أنها ممكنة"، واعدا بمساعدة البلاد على الشفاء.

المصدر : وكالات