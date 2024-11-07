بايدن يشيد بهاريس بعد خسارتها الانتخابية

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، بنائبته كامالا هاريس عقب خسارتها في الانتخابات الرئاسية أمام الجمهوري دونالد ترامب.

وقال بايدن في بيان: "ستظل (هاريس) قائدة يتطلع إليها أبناؤنا لأجيال قادمة وهي تضع بصمتها على مستقبل أميركا". وأضاف بايدن أن هاريس، التي حلت محل بايدن على رأس قائمة الحزب الديمقراطي،"كانت شريكا رائعا وموظفة عامة مفعمة بالنزاهة والشجاعة والشخصية". وتابع: "في ظل ظروف استثنائية، تقدمت وقادت حملة تاريخية جسدت ما هو ممكن عندما تسترشد ببوصلة أخلاقية قوية ورؤية واضحة لأمة أكثر حرية وعدالة ومليئة بالمزيد من الفرص لجميع الأميركيين".

وأضاف أن اختيار هاريس لمنصب نائب الرئيس كان أفضل قرار اتخذه بايدن. وكانت هاريس قد أقرت بالهزيمة في الانتخابات في خطاب ألقته في واشنطن بعد أن توقعت هيئات البث الأميركية أن ترامب قد حقق انتصارات في الولايات المتأرجحة الرئيسية في نورث كارولينا وجورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن.