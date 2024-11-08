بالصورة- ريما فقيه تستعرض رشاقة جسمها بلوك رياضي رائع

ميرنا وليد - بيروت - أطلت ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية السابقة اللبنانية ريما فقيه على متابعيها، من خلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك رياضي رائع، إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت نشرت ريما فقيه، صورة لعلم لبنان قامت من خلالها بالصلاة والدعوة إلى الصلاة من أجل بلدها لبنان، في ظل ما يمر به خلال الأيام الأخيرة، وعلقت على الصورة بالقول: "الكثير من الألم أرجوكم صلوا من أجل لبنان".

