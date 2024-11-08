تقرير أممي: نزوح 17.6 ألف يمني بسبب النزاع والكوارث المناخية في أكتوبر الماضي

المنامة - ياسر ابراهيم - أفاد تقرير أممي حديث، بنزوح أكثر من 17,6 ألف يمني جراء استمرار النزاع والكوارث المرتبطة بالمتغيرات المناخية، خلال الشهر الماضي.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في تقرير جديد، إن 2,519 أسرة تتكون من 17,633 شخصاً، أُجبرت على النزوح من مناطقها الأصلية بسبب استمرار النزاع المسلح والكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية في اليمن، خلال شهر أكتوبر 2024.

وأضاف التقرير أن 80% من إجمالي المتضررين نزحوا بسبب الأزمات والكوارث المتعلقة بالمناخ، وبعدد 2,020 أسرة، فيما كان استمرار وتصاعد النزاع المسلح وراء نزوح نحو 20%، أي 499 أسرة.

وذكر الصندوق الأممي أن آلية الاستجابة السريعة (RRM) التي يقودها، وبدعم عدد من المانحين تمكنت من الوصول إلى 17,458 شخصاً بالإغاثة العاجلة المنقذة للحياة، وهو ما يُمثّل 99% من إجمالي المتضررين.

وأشار التقرير إلى أن المساعدات التي تم توزيعها على الأسر المتضررة، تنوعت بين المساعدة النقدية متعددة الأغراض (MPCA)، والمساعدات الغذائية العامة لمرة واحدة، والمأوى في حالات الطوارئ.