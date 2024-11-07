بالصّور- هكذا احتفلت نوال الكويتيّة بعيد زوجها مشعل العروج

إحتفلت الفنّانة نوال الكويتيّة بعيد ميلاد زوجها الفنّان الكويتي مشعل العروج وذلك بعدما اتخذت من حسابها الخاصّ على موقع إنسغرام منبرًا لتوجّه له رسالة عاطفيّة بهذه المناسبة.

وقالت: “كلّ عام وأنت بخير يا حبيبي وزوجي وصديقي وروحي وأبو حنين عسى الله يحفظك لنا ذخر ويطوّل بعمرك ويعطيك كل ما تتمنّى وكلّ عام وأنت بخير وصحّة وراحة بال”.

نذكر ان نوال الكويتية تزوّجت في عام ٢٠٠٩ من الملحن الكويتي مشعل العروج ورزقا في عام ٢٠١٠ بإبنتهما “حنين”.

على صعيد آخر، كشفت نوال الكويتيّة مؤخّرًا عن اسم ألبومها الجديد وهو “أنا وعزوف”، إذ يُعد الألبوم الجديد أوّل ألبوم يجمعها بالملحّن عزوف وهو يتضمّن سبع أغاني جميعها من ألحانه.

هذا العمل الفنّيّ الجديد، من المنتظر أن يصدر في بداية شهر تشرين الثّاني/نوفمبر المقبل وهو يحمل كما وعدت نوال، جمهورها، طابعًا فنّيًّا مختلفًا من خلال لمسات ألحان عزوف.

على صعيد الحفلات الفنّيّة، تحيي الفنّانة نوال الكويتيّة، حفلًا فنّيًّا في قطر، في الحادي والعشرين من تشرين الثّاني/ نوفمبر المقبل، في قاعة الميّاسة، مركز قطر الوطنيّ للمؤتمرات.

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نذكر أنّ نوال الكويتيّة، شاركت مؤخّرًا في الاحتفال بالعيد الوطنيّ للمملكة العربيّة السّعوديّة الـرّابع والتّسعين وكانت أوّل فنّانة عربيّة تغنّي في السّعوديّة، مع أوركسترا “أليكسا” الذّكيّة وهو الحفل الذي دخلت فيه مدينة الدّرعيّة السّعودّية، موسوعة “غينيس” للأرقام القياسيّة لأكثر عدد سماعات أليكسا في العالم.