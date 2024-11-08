إصابة شقيقين في هجوم مسلح استهدف منزلهما بالسحول شمالي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب شخصان شقيقان بإصابات متفاوتة جراء هجوم مسلح استهدف منزلهما في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن منزل المواطن بلال الصايدي، الكائن في سوق السبت بمنطقة السحول في مديرية المخادر، شمالي إب، تعرض ليلة الأربعاء/ الخميس، لهجوم بقنبلة يدوية من قبل مجهولين.

وأوضحت المصادر أن الهجوم أدى إلى إصابة الصايدي بإصابات خطرة في صدره وإصابة شقيقه في إحدى قدميه.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل الصايدي إلى العناية المركزة في إحدى مستشفيات المدينة نظراً لخطورة إصابته.

وتشهد منطقة السحول بمحافظة إب، انتشاراً واسعاً للجرائم الجنائية وجرائم الحرابة والعصابات المسلحة التي يرتبط غالبيتها بقيادات نافذة في مليشيا الحوثي الإرهابية.