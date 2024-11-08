القصـ ـف الإسرائيلي يدمّر غرفة فيروز .. صور تكـ ـشف حجم الدمار

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ميرنا وليد - بيروت - ها هي الحرب تدمّر مكاناً جديداً عزيزاً على قلوبنا، اذ استطاع القصـ ـف العشوائي، أن يتسبب بخسائر كثيرة لفندق بالميرا، حيث كانت تقطن السيدة فيروز عندما كانت تزور بعلبك، لاحياء حفلاتها في مدينة الشمس.
وفي التفاصيل، دمرت غارة جوية إسرائيلية مبنى يعود للعصر العثماني، الى جانب معابد بعلبك، لتكون هذه الغارة هي الأقرب الى قلعة بعلبك منذ اندلاع الحرب. ما حصل لم يدمّر فقط المبنى، بل دمّر ذكريات وتاريخ لبنان، فإن فيروز التي كانت تنشر بصوتها السلام والحب، ها هي تخسر أحد الأماكن الأحب إلى قلبها.
في هذه الصور يظهر حجم الدمار الذي تسببت به الغارة:
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