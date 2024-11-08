ليوناردو دي كابريو يرفض فكرة تأسيس عائلة مع صديقته فيتوريا سيريتي

ميرنا وليد - بيروت - أكدت تقارير إعلامية أن النجم العالمي ليوناردو دي كابريو لا يعتزم تأسيس عائلة مع صديقته عارضة الأزياء فيتوريا سيريتي، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "geo.

tv"، وأوضح التقرير أن دي كابريو، الذي بدأ علاقته مع فيتوريا في شهر آب 2023 بعد إنفصاله عن العارضة جيجي حديد، لا يرغب في الإستقرار وإنجاب أطفال من شريكته الأصغر منه سنًا.

وكشف مصدر مطلع لموقع "Us Weekly" أن دي كابريو لا يريد أطفالًا من فيتوريا، على الرغم من أنها تخطط للإحتفال بعيد ميلاده الخمسين في تشرين الثاني 2024، وأضاف المصدر أن الممثلة والعارضة كاميلا موروني كانت الأقرب للإستقرار مع ليوناردو، لكنه إنفصل عنها بسبب خوفه من حديثها عن رغبتها في إنجاب أطفال.

الجدير بالذكر أن علاقة ليوناردو وكاميلا بدأت في 2018 وإستمرت قرابة أربع سنوات قبل أن تنتهي مؤخرًا.