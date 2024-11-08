محمد إمام يغيب عن رمضان ٢٠٢٥ لهذا السبب

في خطوة فاجأت الجمهور، أعلن المؤلّف محمد صلاح العزب، في منشور على “فايسبوك”، تأجيل تصوير مسلسل الممثّل محمد إمام، الجديد بعنوان “الكينج” الذي كان مقرّرًا عرضه في رمضان ٢٠٢٥.

في هذا الإطار، كتب “العزب”:”بيانًا مهمًّا إلى الأمّة، لقد قرّرنا الممثل محمد إمام والمخرجة شيرين عادل والعبد الفقير إلى الله، تأجيل المسلسل المزعم عرضه في رمضان ٢٠٢٥ إلى رمضان ٢٠٢٦ بإذن الله تعالى، وذلك لضيق الوقت وضخامة المشروع الذي يستلزم التصوير في دول متعدّدة ويستدعي الكثير من التّحضيرات نظراً لطبيعة موضوعه ونلتقي في ٢٠٢٦، إن عشنا وكان لنا عمرٌ بإذن الله القدير”.

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نذكر أنّ محمد إمام، قدّم في رمضان ٢٠٢٣، مسلسل “كوبرا”، الذي شاركه في بطولته منة فضالي، هشام إسماعيل، محمد أسامة، كزبرة، علاء مرسي، دنيا ماهر وغيرهم والمسلسل من إخراج أحمد شفيق وتأليف أحمد محمد أبوزيد.